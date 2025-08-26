Les atliers graphiques à la rivière rue du Fossé Grane
Les atliers graphiques à la rivière
Début : Mercredi 2025-08-26 09:30:00
fin : 2025-08-27 12:30:00
2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28
3 rendez-vous créatifs pour petits et grands à Grâne
English :
3 creative events for young and old in Grâne
German :
3 kreative Termine für Groß und Klein in Grâne
Italiano :
3 eventi creativi per grandi e piccini a Grâne
Espanol :
3 actos creativos para grandes y pequeños en Grâne
