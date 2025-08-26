Les atliers graphiques à la rivière rue du Fossé Grane

rue du Fossé Pont de la Grenette, , Grane Drôme

Tarif :

Début : Mercredi 2025-08-26 09:30:00

fin : 2025-08-27 12:30:00

2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28

3 rendez-vous créatifs pour petits et grands à Grâne

rue du Fossé Pont de la Grenette, , Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 06 15 34

English :

3 creative events for young and old in Grâne

German :

3 kreative Termine für Groß und Klein in Grâne

Italiano :

3 eventi creativi per grandi e piccini a Grâne

Espanol :

3 actos creativos para grandes y pequeños en Grâne

