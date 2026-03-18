Les Audacieuses font leur cinéma !

Esplanade des rutènes Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La team DES AUDACIEUSES est de retour une nouvelle fois pour vous régaler!

SAVE THE DATE, le samedi 28 mars 2026.

Rendez-Vous au cinéma CGR de Rodez.

Entrée libre ouvert à tous et à toutes.

14h 19h shopping, moment bien être et gourmandise;

19h30 restauration sur place, food truck, Animation, vestiaire, tombola

20h30 Karaoké géant & blind test

Spécial année 80-90-2000 20€/personne

sur réservation uniquement via la billetterie en ligne helloasso

Viens déguisé(e), pares toi d’accessoires déjantés pour une soirée encore plus folle ! 20 .

Esplanade des rutènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The DES AUDACIEUSES team is back once again to delight you!

SAVE THE DATE, Saturday March 28, 2026.

See you at the CGR cinema in Rodez.

L’événement Les Audacieuses font leur cinéma ! Rodez a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)