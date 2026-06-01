Janzé

Les audacieuses

Le gentieg et ferme de l’yve Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

L’association humanitaire Pengal Alayam organise pour la 2e année une journée interculturelle de sensibilisation aux violences faites aux femmes dans le monde. Venez profiter, vous divertir au bord de l’étang du parc de l’Yve. Au programme des ateliers danses, yoga, tai chi, mehndis (tatouages au henné), des spectacles gratuits toute la journée, des initiations gratuites au baseball, ateliers gratuits pour les enfants (maquillage, rangolis, mandalas..), un dîner oriental suivi d’un spectacle (danse indienne, contes africains, concert duo Jomei voix pianoharpe).

Une table ronde sur les violences faites aux femmes avec notamment comme invitée Naïma Peron (présidente de Light Of Africa).

Une expo-photo, un marché d’artisanat de 14h jusqu’à…nocturne au milieu de la fête de la musique avec des concerts gratuits jusqu’à 1h. Plus d’informations et réservations sur notre site pengalalayam.com .

Le gentieg et ferme de l’yve Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 34 39 43

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English :

L’événement Les audacieuses Janzé a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT 35 ADMIN