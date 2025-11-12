Les Audacieuses Rencontre littéraire avec Joseph Incardona Place de l’Echevinage Saintes
Les Audacieuses Rencontre littéraire avec Joseph Incardona Place de l’Echevinage Saintes mercredi 12 novembre 2025.
Les Audacieuses Rencontre littéraire avec Joseph Incardona
Place de l’Echevinage Médiathèque François-Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-11-12 18:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Dans le cadre des Littératures Européennes Cognac, nous aurons le plaisir d’accueillir Joseph Incardona, romancier, scénariste et réalisateur, pour échanger autour de son tout dernier roman Le Monde est fatigué .
Place de l’Echevinage Médiathèque François-Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 86
English :
As part of Littératures Européennes Cognac, we are delighted to welcome Joseph Incardona, novelist, screenwriter and film director, to discuss his latest novel, Le Monde est fatigué .
German :
Im Rahmen der Europäischen Literaturen Cognac freuen wir uns, den Romancier, Drehbuchautor und Regisseur Joseph Incardona begrüßen zu dürfen, um über seinen neuesten Roman Le Monde est fatigué zu diskutieren.
Italiano :
Nell’ambito di Littératures Européennes Cognac, saremo lieti di accogliere Joseph Incardona, romanziere, sceneggiatore e regista, per discutere del suo ultimo romanzo, Le Monde est fatigué .
Espanol :
En el marco de Littératures Européennes Cognac, tendremos el placer de recibir a Joseph Incardona, novelista, guionista y cineasta, que nos hablará de su última novela, Le Monde est fatigué .
