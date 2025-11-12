Les Audacieuses Rencontre littéraire avec Joseph Incardona Place de l’Echevinage Saintes

Les Audacieuses Rencontre littéraire avec Joseph Incardona

Place de l’Echevinage Médiathèque François-Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-11-12 18:30:00

Dans le cadre des Littératures Européennes Cognac, nous aurons le plaisir d’accueillir Joseph Incardona, romancier, scénariste et réalisateur, pour échanger autour de son tout dernier roman Le Monde est fatigué .

English :

As part of Littératures Européennes Cognac, we are delighted to welcome Joseph Incardona, novelist, screenwriter and film director, to discuss his latest novel, Le Monde est fatigué .

German :

Im Rahmen der Europäischen Literaturen Cognac freuen wir uns, den Romancier, Drehbuchautor und Regisseur Joseph Incardona begrüßen zu dürfen, um über seinen neuesten Roman Le Monde est fatigué zu diskutieren.

Italiano :

Nell’ambito di Littératures Européennes Cognac, saremo lieti di accogliere Joseph Incardona, romanziere, sceneggiatore e regista, per discutere del suo ultimo romanzo, Le Monde est fatigué .

Espanol :

En el marco de Littératures Européennes Cognac, tendremos el placer de recibir a Joseph Incardona, novelista, guionista y cineasta, que nos hablará de su última novela, Le Monde est fatigué .

