Les aurores de la Terre et des planètes du système solaire ENSIM Le Mans

Les aurores de la Terre et des planètes du système solaire

ENSIM 1 Rue Aristote Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Philippe Zarka

Directeur de Recherche au CNRS, LIRA, Observatoire de Paris-PSL

Les aurores visibles sont, avec les éclipses, un des plus beaux spectacles astronomiques naturels. Mais qu’est-ce qui les provoque ? Des électrons qui bombardent l’atmosphère et la rendent luminescente. Ok, mais d’où proviennent ces électrons ? Une croyance populaire veut que le vent solaire qui s’engouffre vers les pôles magnétiques terrestres. C’est on ne peut plus faux ! J’expliquerai leur origine, plus complexe. Et sur Jupiter ? Les beaux ovales ultraviolets autour de ses pôles magnétiques ressemblent singulièrement à ceux de la Terre. Mais là encore l’intuition est prise en défaut: l’origine des aurores de Jupiter est totalement différente de celle des aurores terrestres ! De plus, des points et traînées lumineuses qui n’ont pas leur équivalent sur Terre accompagnent les aurores Joviennes. Que sont-ils ? J’expliquerai leur origine. Enfin, on ne peut parler d’aurores en se limitant à l’optique: elles sont accompagnées d’émissions radio très puissantes, qui sont étudiées depuis le sol et l’espace, et contribuent à dévoiler le fonctionnement des magnétosphères, dont les aurores sont une des manifestations visibles. Notre exploration nous conduira à parler des autres planètes du système solaire, et même des exoplanètes et des étoiles… .

ENSIM 1 Rue Aristote Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Auroras from Earth and the planets of the solar system

