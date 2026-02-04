Les aurores de la Terre et des planètes du système solaire ENSIM Le Mans
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
2026-03-13
Philippe Zarka
Directeur de Recherche au CNRS, LIRA, Observatoire de Paris-PSL
Les aurores visibles sont, avec les éclipses, un des plus beaux spectacles astronomiques naturels. Mais qu’est-ce qui les provoque ? Des électrons qui bombardent l’atmosphère et la rendent luminescente. Ok, mais d’où proviennent ces électrons ? Une croyance populaire veut que le vent solaire qui s’engouffre vers les pôles magnétiques terrestres. C’est on ne peut plus faux ! J’expliquerai leur origine, plus complexe. Et sur Jupiter ? Les beaux ovales ultraviolets autour de ses pôles magnétiques ressemblent singulièrement à ceux de la Terre. Mais là encore l’intuition est prise en défaut: l’origine des aurores de Jupiter est totalement différente de celle des aurores terrestres ! De plus, des points et traînées lumineuses qui n’ont pas leur équivalent sur Terre accompagnent les aurores Joviennes. Que sont-ils ? J’expliquerai leur origine. Enfin, on ne peut parler d’aurores en se limitant à l’optique: elles sont accompagnées d’émissions radio très puissantes, qui sont étudiées depuis le sol et l’espace, et contribuent à dévoiler le fonctionnement des magnétosphères, dont les aurores sont une des manifestations visibles. Notre exploration nous conduira à parler des autres planètes du système solaire, et même des exoplanètes et des étoiles… .
ENSIM 1 Rue Aristote Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Auroras from Earth and the planets of the solar system
