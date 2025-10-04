LES AUTOMNALES 2025 Chaumont

RUE VICTOIRE DE LA MARNE Chaumont Haute-Marne

Devenu au fil du temps un incontournable évènement commercial, ce week-end festif permet d’aller à la rencontre de nos artisans, nos créateurs et nos entreprises locales et de tous ces acteurs qui vous présentent leurs savoir-faire. Tous nos exposants déclinent à leur manière la diversité et la richesse de l’économie régionale.

Nos commerçants sont également mis à l’honneur car ce sont eux qui font l’attractivité de notre ville.

Alors nous vous promettons de belles surprises avec des animations originales, du swing de la magie, de la beauté, de la gaité et bien d’autres surprises pour les petits et les grands !

Nous vous donnons rendez-vous pour la 9ème édition de notre Foire urbaine LES AUTOMNALES qui cette année se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025, au centre-ville de Chaumont avec un espace pour les enfants au square Philippe Lebon. .

RUE VICTOIRE DE LA MARNE Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 06 66 14

