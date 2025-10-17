Les Automnales 2025 Compiègne

Les Automnales 2025 Compiègne vendredi 17 octobre 2025.

Les Automnales 2025

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 22:30:00

Date(s) :

2025-10-17

La saison musicale reprend au château de Compiègne avec le concert Automnales 2025, en partenariat avec Radio Classique.

Les Folies françoises souffleront leurs 25 bougies en 2025. A cette occasion, elles recréeront les très prestigieux Concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, un projet d’envergure à la mesure du quart de siècle de l’ensemble.

Programme

-19h

Concerto I (fa majeur) BWV 1046

Concerto II (fa majeur) BWV 1047

Concerto III (sol majeur) BWV 1048

– 20h

Entracte cocktail en galerie des Colonnes

– 20h45

Concerto IV (sol majeur) BWV 1049

Concerto V (ré majeur) BWV 1050

Concerto VI (si bémol majeur) BWV 1051

La saison musicale reprend au château de Compiègne avec le concert Automnales 2025, en partenariat avec Radio Classique.

Les Folies françoises souffleront leurs 25 bougies en 2025. A cette occasion, elles recréeront les très prestigieux Concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, un projet d’envergure à la mesure du quart de siècle de l’ensemble.

Programme

-19h

Concerto I (fa majeur) BWV 1046

Concerto II (fa majeur) BWV 1047

Concerto III (sol majeur) BWV 1048

– 20h

Entracte cocktail en galerie des Colonnes

– 20h45

Concerto IV (sol majeur) BWV 1049

Concerto V (ré majeur) BWV 1050

Concerto VI (si bémol majeur) BWV 1051 .

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

English :

The musical season resumes at the Château de Compiègne with the Automnales 2025 concert, in partnership with Radio Classique.

Les Folies françoises will be celebrating their 25th anniversary in 2025. To mark the occasion, they will be recreating Johann Sebastian Bach’s highly prestigious Brandenburg Concertos, a large-scale project befitting the ensemble’s quarter-century.

Program

-19h

Concerto I (F major) BWV 1046

Concerto II (F major) BWV 1047

Concerto III (G major) BWV 1048

– 20h

Intermission ? cocktail in the Galerie des Colonnes

– 20h45

Concerto IV (G major) BWV 1049

Concerto V (D major) BWV 1050

Concerto VI (B flat major) BWV 1051

German :

Die musikalische Saison im Schloss von Compiègne wird mit dem Konzert Automnales 2025 in Zusammenarbeit mit Radio Classique wieder aufgenommen.

Die Folies Françoises werden 2025 ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Zu diesem Anlass werden sie die prestigeträchtigen Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach neu aufführen, ein Großprojekt, das dem Vierteljahrhundert des Ensembles angemessen ist.

Programm

-19h

Concerto I (F-Dur) BWV 1046

Concerto II (F-Dur) BWV 1047

Konzert III (G-Dur) BWV 1048

– 20h

Entracte ? Cocktail in der Galerie des Colonnes

– 20h45

Konzert IV (G-Dur) BWV 1049

Concerto V (D-Dur) BWV 1050

Concerto VI (B-Dur) BWV 1051

Italiano :

La stagione musicale riprende al Castello di Compiègne con il concerto Automnales 2025, in collaborazione con Radio Classique.

Le Folies françoises celebreranno il loro 25° anniversario nel 2025. Per l’occasione, ricreeranno i prestigiosi Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, un progetto su larga scala che si addice al quarto di secolo dell’ensemble.

Programma

-19h

Concerto I (Fa maggiore) BWV 1046

Concerto II (Fa maggiore) BWV 1047

Concerto III (Sol maggiore) BWV 1048

– 20h

Intervallo? cocktail nella Galerie des Colonnes

– 20h45

Concerto IV (Sol maggiore) BWV 1049

Concerto V (Re maggiore) BWV 1050

Concerto VI (si bemolle maggiore) BWV 1051

Espanol :

La temporada musical se reanuda en el castillo de Compiègne con el concierto Automnales 2025, en colaboración con Radio Classique.

En 2025, las Folies françaises celebran su 25 aniversario. Para celebrarlo, recrearán los prestigiosos Conciertos de Brandemburgo de Johann Sebastian Bach, un proyecto de gran envergadura acorde con el cuarto de siglo del conjunto.

Programa

-19h

Concierto I (fa mayor) BWV 1046

Concierto II (fa mayor) BWV 1047

Concierto III (sol mayor) BWV 1048

– 20h

Intermedio Cóctel en la Galería de las Columnas

– 20h45

Concierto IV (sol mayor) BWV 1049

Concierto V (Re mayor) BWV 1050

Concierto VI (Si bemol mayor) BWV 1051

L’événement Les Automnales 2025 Compiègne a été mis à jour le 2025-10-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme