Les Automnales d’Agathe Fortin Ferme de Bonnemare Gamaches-en-Vexin

Les Automnales d’Agathe Fortin
Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin Eure
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 10:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
2025-09-12
Voyagez aux quatre coins du monde avec la participation de
– DESAG, artiste-peintre
– Dr & Co
– Exposition photo avec l’association Keur Metis par Caroline Carpentier
– L’envol des Tissus
– Madame Sortie d’Usine
– Mes Bougies Craquantes
– Statues et Décos d’Ailleurs
En vente vous trouverez bougies, céramiques, décors, mobiliers, poteries, photos, tableaux, tecks et végétaux. .
Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 15 25 31 55 contact@agathefortin.com
