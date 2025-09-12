Les Automnales d’Agathe Fortin Ferme de Bonnemare Gamaches-en-Vexin

Les Automnales d’Agathe Fortin

Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin Eure

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Voyagez aux quatre coins du monde avec la participation de

– DESAG, artiste-peintre

– Dr & Co

– Exposition photo avec l’association Keur Metis par Caroline Carpentier

– L’envol des Tissus

– Madame Sortie d’Usine

– Mes Bougies Craquantes

– Statues et Décos d’Ailleurs

En vente vous trouverez bougies, céramiques, décors, mobiliers, poteries, photos, tableaux, tecks et végétaux. .

Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 15 25 31 55 contact@agathefortin.com

