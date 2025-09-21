Les Automnales de la Gastronomie en Val de Loire tradition en effervescence Monts

Une sélection unique de Chefs bénévoles mettent à l’honneur, sur un thème imposé, la gastronomie tourangelle et du Val de Loire avec une utilisation des produits du terroir ligérien et de saison.

Un menu spécifique et unique, composé autour d’un thème (apéritif & amuse-bouche entrée plat dessert).

Thème 2025 Tradition en Effervescence, quand les Chefs réinterprètent le terroir avec audace

Acte 1 du 21/09 au 19/10 au Domaine de Candé (Monts) et dans les lycées hôteliers tourangeaux (Cité des Formations et Lycée Albert Bayet) Tarif unique de 52€

Acte 2 du 03/11 au 07/12 dans les restaurants Tarif unique 62€ (boisson incluses). Au choix du restaurateur, déjeuner ou dîner.

Le nom du restaurant est gardé secret… Il ne sera dévoilé que quelques jours à l’avance ! 52 .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 30 75 20 automnalesdelagastronomie@gmail.com

English :

A unique selection of volunteer chefs highlight the gastronomy of Touraine and the Loire Valley, based on a set theme and using local, seasonal produce.

German :

Eine einzigartige Auswahl an ehrenamtlichen Küchenchefs stellt zu einem vorgegebenen Thema die Gastronomie der Region Tours und des Loiretals in den Vordergrund, wobei Produkte aus der Region Loire und der Saison verwendet werden.

Italiano :

Una selezione unica di chef volontari presenterà la gastronomia di Tours e della Valle della Loira, basandosi su un tema prestabilito e utilizzando prodotti locali e di stagione.

Espanol :

Una selección única de cocineros voluntarios mostrará la gastronomía de Tours y del Valle del Loira, basándose en un tema fijo y utilizando productos locales de temporada.

