Les Automnales de Madranges Madranges
Les Automnales de Madranges Madranges samedi 15 novembre 2025.
Les Automnales de Madranges
Salle Polyvalente Madranges Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Une journée dédiée à l’Automne, où l’Art, le végétal, le manger et la musique feront bon ménage, en présence de
7 artisans d’art principalement et 3 pépiniéristes.
Buvette et restauration en continu par le Champ de la Source et à 21h concert de Super Feuille !! .
Salle Polyvalente Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 68 29 93 lechantdesarbres.c@gmail.com
English : Les Automnales de Madranges
German : Les Automnales de Madranges
Italiano :
Espanol : Les Automnales de Madranges
L’événement Les Automnales de Madranges Madranges a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze