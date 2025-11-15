Les Automnales de Madranges

Salle Polyvalente Madranges Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Une journée dédiée à l’Automne, où l’Art, le végétal, le manger et la musique feront bon ménage, en présence de

7 artisans d’art principalement et 3 pépiniéristes.

Buvette et restauration en continu par le Champ de la Source et à 21h concert de Super Feuille !! .

Salle Polyvalente Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 68 29 93 lechantdesarbres.c@gmail.com

English : Les Automnales de Madranges

German : Les Automnales de Madranges

Italiano :

Espanol : Les Automnales de Madranges

L’événement Les Automnales de Madranges Madranges a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze