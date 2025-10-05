Les Automnales de Saint-Germain Eglise Saint-Germain Rennes

Participation libre

Uģis Prauliņš (1957)

Missa Rigensis (Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Agnus Dei)

Uģis Prauliņš né à Riga le 17 juin 1957 a étudié la direction d’orchestre, la pédagogie et le piano. En tant que claviériste, il a été actif en tant que musicien de rock dans des groupes de rock progressif.

Missa Rigensis a été écrite et enregistrée pour la première fois en 2002 par le Chœur de garçons de la cathédrale de Riga. Prauliņš a déclaré que son désir en composant cette messe était « de retenir l’attention par les seules voix des chanteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-05T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T16:30:00.000+02:00

Eglise Saint-Germain Place Saint Germain Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine