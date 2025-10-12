Les Automnales de Saint-Germain Eglise Saint-Germain Rennes

Les Automnales de Saint-Germain Eglise Saint-Germain Rennes dimanche 12 octobre 2025.

Participation libre

Le Temps des Petits Pois Ensemble baroque de Rennes Musique instrumentale irlandaise, anglaise et écossaise

Peascot Time – Le Temps des Petits Pois

Ensemble baroque de Rennes

Musique instrumentale irlandaise, anglaise et écossaise

Oeuvres de Purcell, O’Carolan, Playford, Morley, East…

Là-haut, dans les îles de l’autre côté de la Manche, il fut un temps où la musique des

châteaux était aussi celle des pauvres gens, déroulant le rythme des saisons et les

rigueurs du temps dans les campagnes comme dans les cours princières.

Alors la musique, comme une évidence, raconte l’histoire du cocher ou de la chasse

d’une seigneuresse, peint les couleurs de l’automne, illustre les moissons et les cueillettes.

Il y a la danse, aussi, qui est partout, lors des veillées, des bals ou à la fin d’un repas dans

les semis.

C’est une musique fraîche, rythmée et souvent improvisée, que le trio de L’ensemble

Baroque de Rennes donne à entendre, en résonance avec le printemps breton.

Marie Guillaumy : viole de gambe

Morag Johnston : violon baroque

Claude Meneux : clavecin/orgue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-12T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T16:30:00.000+02:00

Eglise Saint-Germain Place Saint Germain Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine