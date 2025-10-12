Les Automnales de Saint-Germain Eglise Saint-Germain Rennes
Les Automnales de Saint-Germain Eglise Saint-Germain Rennes dimanche 12 octobre 2025.
Les Automnales de Saint-Germain Eglise Saint-Germain Rennes Dimanche 12 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine
Participation libre
Le Temps des Petits Pois Ensemble baroque de Rennes Musique instrumentale irlandaise, anglaise et écossaise
Peascot Time – Le Temps des Petits Pois
Ensemble baroque de Rennes
Musique instrumentale irlandaise, anglaise et écossaise
Oeuvres de Purcell, O’Carolan, Playford, Morley, East…
Là-haut, dans les îles de l’autre côté de la Manche, il fut un temps où la musique des
châteaux était aussi celle des pauvres gens, déroulant le rythme des saisons et les
rigueurs du temps dans les campagnes comme dans les cours princières.
Alors la musique, comme une évidence, raconte l’histoire du cocher ou de la chasse
d’une seigneuresse, peint les couleurs de l’automne, illustre les moissons et les cueillettes.
Il y a la danse, aussi, qui est partout, lors des veillées, des bals ou à la fin d’un repas dans
les semis.
C’est une musique fraîche, rythmée et souvent improvisée, que le trio de L’ensemble
Baroque de Rennes donne à entendre, en résonance avec le printemps breton.
Marie Guillaumy : viole de gambe
Morag Johnston : violon baroque
Claude Meneux : clavecin/orgue
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-12T15:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-12T16:30:00.000+02:00
Eglise Saint-Germain Place Saint Germain Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine