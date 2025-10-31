Les automnales de Saint-Thégonnec Salle des fêtes Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Salle des fêtes Park an Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-10-31
Exposition de peintures, aquarelles, sculptures, pastels, photos, bijoux…
Invité d’honneur Alain WEISS .
Salle des fêtes Park an Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 6 14 18 02 45
