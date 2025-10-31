Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les automnales de Saint-Thégonnec Salle des fêtes Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Les automnales de Saint-Thégonnec Salle des fêtes Saint-Thégonnec Loc-Eguiner vendredi 31 octobre 2025.

Les automnales de Saint-Thégonnec

Salle des fêtes Park an Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :
2025-10-31

Exposition de peintures, aquarelles, sculptures, pastels, photos, bijoux…

Invité d’honneur Alain WEISS   .

Salle des fêtes Park an Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 6 14 18 02 45 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les automnales de Saint-Thégonnec Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2025-10-22 par OT BAIE DE MORLAIX