Les Automnales d’Enchanfantines – Au fil de l’eau Bibliothèque George Sand Orvault

Les Automnales d’Enchanfantines – Au fil de l’eau Bibliothèque George Sand Orvault mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 10:00 – 10:30

Gratuit : oui Mercredi 8 octobre – à 10h et à 11h – durée 30 min – Bibliothèque George Sand – de 0 à 3 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Tout public, Jeune Public – Age maximum : 3

Une séance d’éveil sensoriel pour le tout petit et ses parents, grands-parents sur le cycle de l’eau.Mercredi 8 octobre – à 10h et à 11h – durée 30 min – Bibliothèque George Sand – de 0 à 3 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque George Sand Orvault 44700

02 51 78 98 60