Les Automnales d’Enchanfantines – Bulle de Somnambule Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 10:00 – 10:30

Dimanche 12 octobre – à 10h et à 11h – durée 30 min – Ormédo – de 0 à 3 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60

Par la compagnie À Pas de CotéCréation musicale et univers sonore : Anthony Delestre – Création lumière et théâtre d'ombre : Our Celik« La nuit des musiques trottent dans ma tête. Je voyage tel un somnambule à travers ces petites musiques de nuit. Venez dans ma bulle, ma bulle de Somnambule ». Allongez-vous, fermez les yeux, respirez, laissez la place au silence pour qu'apparaissent les sons et la musique… et profitez de cette sieste sonore comme une invitation à se laisser aller.

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

