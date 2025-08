Les Automnales d’Enchanfantines – En chants sons Bibliothèque Tulitujou – Bugallière Orvault

Les Automnales d’Enchanfantines – En chants sons Bibliothèque Tulitujou – Bugallière Orvault samedi 11 octobre 2025.

Gratuit : oui Samedi 11 octobre – à 10h30 et à 11h30 – durée 30 min – Bibliothèque Tulitujou – à partir de 18 mois – sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Tout public, Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Sur les tuiles du toit, tic, tic, tic, sous la douche, plic, plac, ploc, tralala… Avec les chants de nos bibliothécaires et les sons de Jérôme, tendons l'oreille pour entendre les petits bruits de la vie !

Bibliothèque Tulitujou – Bugallière Bugallière/Madoire/Bois-Jouan Orvault 44700

02 40 63 54 88 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60