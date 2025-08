Les Automnales d’Enchanfantines – L’objet sonore, le créer et le jouer Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 20:00 – 21:00

Avec Anthony DelestreComment créer des objets sonores simples à partir d’objets récupérés : tuyau, bouteille plastique, gaine, boite de conserve… ? Comment mettre en jeu l’objet sonore à travers le langage du rythme signé ? Le musicien et bidouilleur Anthony Delestre vous fera explorer et mettre en jeu des structures sonores étonnantes.Mardi 7 octobre – 20h – durée 1h – Ormédo – Parents et professionnels de la petite enfance – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

