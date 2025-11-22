Les automnales du domaine Devès 3ème édition Route de Châteaurenard Noves
Les automnales du domaine Devès 3ème édition Route de Châteaurenard Noves samedi 22 novembre 2025.
Les automnales du domaine Devès 3ème édition
Samedi 22 novembre 2025 de 10h à 18h. Route de Châteaurenard Domaine du Devès Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Les automnales du domaine Devès 3ème édition
LES AUTOMNALES DU DOMAINE DEVES 3eme ÉDITION:
Au coeur du massif forestier de Noves et de Châteaurenard venez découvrir l’histoire d’un lieu mythique , où depuis plusieurs siècles des générations de vignerons se sont succédées .
Au programme
– Dégustation offerte et vente de vins 10h à 18h
– Découverte du vignoble en calèche avec les amis de l’ association A DADA ( 10h 12h30 14h 16h30 )
– Exposition des oeuvres de Jacqueline Allouche
L ‘ esthétique du rouge
Artiste Avignonaise atypique à découvrir.
– Un matin aux abeilles avec Robin et ses produits de la rûche .
– Petite restauration Maison soupes , plateaux de charcuteries fines et fromages sélectionnés .
– Marrons chauds au brasero .
Nous serons heureux de vous retrouver pour cette journée familiale et conviviale . .
Route de Châteaurenard Domaine du Devès Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 27 69 41 laurent.maltinti@orange.fr
English :
Les automnales du domaine Devès 3rd edition
German :
Les automnales du domaine Devès 3. Ausgabe
Italiano :
Festa d’autunno del Domaine Devès 3a edizione
Espanol :
Fiesta de otoño de Domaine Devès 3ª edición
L’événement Les automnales du domaine Devès 3ème édition Noves a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence