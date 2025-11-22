Les automnales du domaine Devès 3ème édition Route de Châteaurenard Noves

Les automnales du domaine Devès 3ème édition

Samedi 22 novembre 2025 de 10h à 18h. Route de Châteaurenard Domaine du Devès Noves Bouches-du-Rhône

LES AUTOMNALES DU DOMAINE DEVES 3eme ÉDITION:

Au coeur du massif forestier de Noves et de Châteaurenard venez découvrir l’histoire d’un lieu mythique , où depuis plusieurs siècles des générations de vignerons se sont succédées .

Au programme

– Dégustation offerte et vente de vins 10h à 18h

– Découverte du vignoble en calèche avec les amis de l’ association A DADA ( 10h 12h30 14h 16h30 )

– Exposition des oeuvres de Jacqueline Allouche

L ‘ esthétique du rouge

Artiste Avignonaise atypique à découvrir.

– Un matin aux abeilles avec Robin et ses produits de la rûche .

– Petite restauration Maison soupes , plateaux de charcuteries fines et fromages sélectionnés .

– Marrons chauds au brasero .

Nous serons heureux de vous retrouver pour cette journée familiale et conviviale . .

Route de Châteaurenard Domaine du Devès Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 27 69 41 laurent.maltinti@orange.fr

English :

Les automnales du domaine Devès 3rd edition

German :

Les automnales du domaine Devès 3. Ausgabe

Italiano :

Festa d’autunno del Domaine Devès 3a edizione

Espanol :

Fiesta de otoño de Domaine Devès 3ª edición

