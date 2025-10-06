Les Automnales du livre Place du Couvent Le Monastier-sur-Gazeille

Place du Couvent Bibliothèque R.L. Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-11

2025-10-06

Du 6 au 11 octobre ont lieu les traditionnelles Automnales du Livre , la fête du livre jeunesse

Un programme riche et varié pour les scolaires du territoire, mais aussi le grand public.

Place du Couvent Bibliothèque R.L. Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 biblio@mezencloiremeygal.fr

English :

The traditional « Automnales du Livre » children’s book festival takes place from October 6 to 11

A rich and varied program for local schoolchildren and the general public.

German :

Vom 6. bis 11. Oktober finden die traditionellen « Automnales du Livre », das Fest der Jugendbücher, statt

Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm für die Schulen der Region, aber auch für die breite Öffentlichkeit.

Italiano :

Dal 6 all’11 ottobre si terrà il tradizionale festival del libro per bambini « Automnales du Livre »

Un programma ricco e variegato per gli alunni delle scuole locali e per il pubblico in generale.

Espanol :

Del 6 al 11 de octubre tendrá lugar el tradicional festival del libro infantil « Automnales du Livre »

Un programa rico y variado para los escolares locales y el público en general.

