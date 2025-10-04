Les Automnales du SQART Saint-Quentin

Les Automnales du SQART Saint-Quentin samedi 4 octobre 2025.

Les Automnales du SQART

85 Rue de la Fère Saint-Quentin Aisne

Tarif : 20 – 20 – 110 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

SQART organise la deuxième édition des Automnales.

Pendant 2 jours, venez découvrir et partager le savoir-faire des artisans dans le lieu de la création artisanale du territoire saint-quentinois.

Sous forme d’ateliers, vous partagerez les techniques et découvrirez des métiers de passion.

Programme complet visible en cliquant sur le lien ci dessous.



Renseignement et réservation au 06.12.17.61.09

SQART organise la deuxième édition des Automnales.

Pendant 2 jours, venez découvrir et partager le savoir-faire des artisans dans le lieu de la création artisanale du territoire saint-quentinois.

Sous forme d’ateliers, vous partagerez les techniques et découvrirez des métiers de passion.

Programme complet visible en cliquant sur le lien ci dessous.



Renseignement et réservation au 06.12.17.61.09 .

85 Rue de la Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

SQART organizes the second edition of Automnales.

For 2 days, come and discover and share the know-how of craftsmen in the heart of the Saint-Quentin region.

In the form of workshops, you can share techniques and discover passionate trades.

Full program available by clicking on the link below.



Information and booking on 06.12.17.61.09

German :

SQART organisiert die zweite Ausgabe der « Automnales ».

Zwei Tage lang können Sie das Know-how der Handwerker an diesem Ort des handwerklichen Schaffens in der Region Saint-Quentin entdecken und teilen.

In Form von Workshops teilen Sie die Techniken und entdecken leidenschaftliche Berufe.

Das vollständige Programm finden Sie, wenn Sie auf den untenstehenden Link klicken.



Informationen und Reservierungen unter 06.12.17.61.09

Italiano :

SQART organizza la seconda edizione di Automnales.

Per 2 giorni, venite a scoprire e a condividere le competenze dei nostri artigiani nel cuore di Saint-Quentin.

Sotto forma di workshop, potrete condividere tecniche e scoprire mestieri appassionati.

Il programma completo è disponibile cliccando sul link sottostante.



Informazioni e prenotazioni su 06.12.17.61.09

Espanol :

SQART organiza la segunda edición de Automnales.

Durante 2 días, venga a descubrir y compartir los conocimientos de nuestros artesanos en el corazón de Saint-Quentin.

En forma de talleres, podrá compartir técnicas y descubrir oficios apasionantes.

Programa completo disponible haciendo clic en el siguiente enlace.



Información y reservas el 06.12.17.61.09

L’événement Les Automnales du SQART Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-09-08 par OT du Saint-Quentinois