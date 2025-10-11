Les Automnales Mane
Les Automnales Mane samedi 11 octobre 2025.
Les Automnales
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date :
Début : 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Salagon se pare de ses couleurs d’automne et propose son désormais traditionnel rendez-vous des Automnales.
Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
English :
Salagon is decked out in autumn colors for its now traditional Automnales event.
German :
Salagon kleidet sich in Herbstfarben und bietet seine mittlerweile traditionelle Veranstaltung « Les Automnales » an.
Italiano :
Salagon si veste dei suoi colori autunnali per l’ormai tradizionale evento degli Automnales.
Espanol :
Salagón se engalana con sus colores otoñales para su ya tradicional evento Automnales.
L’événement Les Automnales Mane a été mis à jour le 2025-09-04 par Département des Alpes-de-Haute-Provence