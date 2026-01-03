Les Automnales Montigny-en-Ostrevent

Les Automnales

Les Automnales de Montigny-en-Ostrevent fête chaque année les Journées Traditions du Nord le dernier week-end d’octobre. Au programme cérémonie du chapeau, braderie, cortège folklorique, salon des artisans, soirée dansante et tant d’autres surprises vous attendent.

Vous serez accueilli par le plus beau et le plus grand couple local les géants Floris de Montmorency et Hélène de Melun.

Au programme brocante, salon des artisans, soirée dansante, cortège folklorique, visite des géants aux aînés, cérémonie du chapeau.

Dégustez également un délicieux plat du Nord préparé avec soin par Le Colvert à Marchiennes. .

English :

Every year, Les Automnales de Montigny-en-Ostrevent celebrates the Journées Traditions du Nord on the last weekend of October. On the program: hat ceremony, braderie, folk procession, craft fair, dance and many other surprises.

