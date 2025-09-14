Les Automnales, Poèsie à St-Mars-du-Désert en Mayenne Église de Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert

Les Automnales, Poèsie à St-Mars-du-Désert en Mayenne Église de Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert dimanche 14 septembre 2025.

Les Automnales, Poèsie à St-Mars-du-Désert en Mayenne

Église de Saint-Mars-du-Désert 5 Sentier du Néflier Saint-Mars-du-Désert Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Les Automnales 2025 sont une rencontre poétique du public avec la poésie et la musique. Une rencontre mettant à l’honneur la créativité, l’inspiration et l’enthousiasme.

Les Automnales 2025 sont une rencontre poétique du public avec la poésie et la musique. Bertrand Lançon lira des poèmes tirés de son récent livre sur la terre de son enfance le Jura, Le comédien Alain Gerbault dira à travers ses poèmes son attachement à la terre et Jacques Nouet, guitariste jouera ses compositions.

Deux heures pour s’évader dans la beauté du monde. .

Église de Saint-Mars-du-Désert 5 Sentier du Néflier Saint-Mars-du-Désert 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 95 44 98 24 sfiglio@yahoo.ca

English :

Automnales 2025 is a poetic public encounter with poetry and music. A meeting that celebrates creativity, inspiration and enthusiasm.

German :

Die Automnales 2025 sind eine poetische Begegnung des Publikums mit der Poesie und der Musik. Eine Begegnung, bei der Kreativität, Inspiration und Enthusiasmus im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

Automnales 2025 è un incontro poetico tra poesia e musica. Un incontro che celebra la creatività, l’ispirazione e l’entusiasmo.

Espanol :

Automnales 2025 es un encuentro poético entre poesía y música. Un encuentro que celebra la creatividad, la inspiración y el entusiasmo.

L’événement Les Automnales, Poèsie à St-Mars-du-Désert en Mayenne Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs