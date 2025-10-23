Les Automnales Réinventons la montagne , avec Fiona Mille, présidente de Mountain Wilderness France Munster

Jeudi 2025-10-23 20:00:00

2025-10-23 21:30:00

Organisé dans le cadre des Automnales, le mois des initiatives écologiques et solidaires , événement porté par l’association Vallée de Munster en transition.

La neige se fait rare sur nos montagnes, et pourtant nous ne parvenons pas à détourner notre imaginaire de cet or blanc. Preuve en est la décision d’organiser les Jeux d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Un choix anachronique, alors que s’accélère le réchauffement climatique.

Rencontre avec Fiona Mille, autrice de Réinventons la Montagne, Alpes 2030 un autre imaginaire est possible (éd. du Faubourg) et présidente de l’association Mountain Wilderness France, qui oeuvre pour faire cohabiter montagne sauvage et montagne à vivre. Organisé dans le cadre des Automnales, le mois des initiatives écologiques et solidaires , événement porté par l’association Vallée de Munster en transition.

Y aller jeudi 23 octobre à 20h, 1er étage de la Laub à Munster (entrée libre) .

12 rue Saint Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 12 67 09 92 vmt@posteo.net

English :

Organized as part of Automnales, le mois des initiatives écologiques et solidaires , an event organized by the association Vallée de Munster en transition.

German :

Organisiert im Rahmen der Automnales, le mois des initiatives écologiques et solidaires (Herbsttage, Monat der ökologischen und solidarischen Initiativen), eine Veranstaltung, die vom Verein Vallée de Munster en transition getragen wird.

Italiano :

Organizzato nell’ambito di Automnales, le mois des initiatives écologiques et solidaires , un evento organizzato dall’associazione Vallée de Munster en transition.

Espanol :

Organizado en el marco de Automnales, le mois des initiatives écologiques et solidaires , acto organizado por la asociación Vallée de Munster en transition.

