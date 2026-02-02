LES AUTRES · Anton Lachky & Eléonore Valère Company Conservatoire Besançon

LES AUTRES · Anton Lachky & Eléonore Valère Company

Conservatoire 1 Pass. des Arts Besançon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-03-21 17:00:00

Danse · Pour tous, à partir de 6 ans · 55 min

Pour conjurer le sort, les quatre amis finiront peut-être par commettre cet acte crucial, rebelle entre tous s’émerveiller du vivant. Un mythe qui évoque la chute de notre monde moderne, et trace le chemin d’une possible renaissance, porté par une danse contemporaine à couper le souffle.

Réservation au 03 81 25 51 45 ou sur billetterie@cotecour.fr .

Conservatoire 1 Pass. des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

English : LES AUTRES · Anton Lachky & Eléonore Valère Company

