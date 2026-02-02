LES AUTRES · Anton Lachky & Eléonore Valère Company Conservatoire Besançon
LES AUTRES · Anton Lachky & Eléonore Valère Company Conservatoire Besançon samedi 21 mars 2026.
LES AUTRES · Anton Lachky & Eléonore Valère Company
Conservatoire 1 Pass. des Arts Besançon Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 17:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Danse · Pour tous, à partir de 6 ans · 55 min
Pour conjurer le sort, les quatre amis finiront peut-être par commettre cet acte crucial, rebelle entre tous s’émerveiller du vivant. Un mythe qui évoque la chute de notre monde moderne, et trace le chemin d’une possible renaissance, porté par une danse contemporaine à couper le souffle.
Tarifs 8 € plein 6 € réduit
Réservation au 03 81 25 51 45 ou sur billetterie@cotecour.fr .
Conservatoire 1 Pass. des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES AUTRES · Anton Lachky & Eléonore Valère Company
L’événement LES AUTRES · Anton Lachky & Eléonore Valère Company Besançon a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON