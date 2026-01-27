Les autres Conservatoire Besançon

Les autres

Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’obscurité se dissipe et révèle quatre personnages isolés dans un monde étrange… Un enfer de plastique, totalement dépouillé de tout autre être vivant, et entouré d’écrans translucides infranchissables…

Ces habitants parviendront-ils à s’émanciper de cette existence morne et sans nuance ? Le souhaitent-ils ? Pour conjurer le sort, déjouer l’ennui, tous les jours, ils dansent. Avec précision, avec ferveur, avec passion…

De rencontres fortuites en quêtes obstinées, les quatre amis finiront peut-être par commettre cet acte crucial, rebelle entre tous s’émerveiller du vivant.

Anton Lachky décide de mettre en scène un faux mythe remarquablement écrit par Éléonore Valère-Lachky. Un mythe qui évoque la chute de notre monde moderne, et trace le chemin d’une possible renaissance, porté par une danse contemporaine à couper le souffle.

Meilleur spectacle de danse par les prix Maeterlinck de la critique 2022, Coup de foudre de la presse au festival de Huy. .

Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les autres

L’événement Les autres Besançon a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON