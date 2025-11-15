Les Autres en concert

LES AUTRES est un trio de chanson française, axé autour des voix, du piano à quatre mains et des percussions corporelles. Des textes aux musiques, toutes les compositions sont originales.

Dans ses chansons, Emmanuel Demonsant aborde de tout son cœur les thèmes profonds qui nous concernent et qui nous lient l’enfance, l’amour, la mort, le rapport aux autres, le tout avec un humour qui lui est propre.

Les arrangements de Vincent Pouderoux et de Charles Pommel, pleins d’imagination, s’avèrent être de véritables compositions musicales qui portent les mots avec force.

Les trois musiciens, également formés au théâtre, se sont rencontrés par ce biais. Cette particularité se dégage naturellement de leurs concerts, par l’aspect scénique, notamment visuel.

À travers l’écriture, l’arrangement, l’interprétation et la mise en scène, chaque chanson est conçue comme un petit monde en soi, un petit univers, l’espace de quelques minutes.

Emmanuel Demonsant Auteur-compositeur-interprète

Charles Pommel Pianiste, percussionniste corporel, chanteur, arrangeur

Vincent Pouderoux Pianiste, percussionniste corporel, chanteur, arrangeur.

Restauration avec réservation conseillée avant le 13/11 à 20h

Poulet à l’orange, riz orange et carottes curcuma. Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€.

Dessert tartine aux fruits, 4€.

Adhésion annuelle à Fartfelien obligatoire. Plein tarif 5€. Étudiants & chômeurs 2.5€.

Concert participation libre. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

