Les avenirs de l’océan Atrium de Lumière Paris lundi 8 décembre 2025.
La troisième conférence des Nations-Unies sur l’océan en juin 2025 à Nice a-t-elle créé le sursaut international attendu pour que l’océan soit préservé et conserve son rôle de socle en faveur du climat ?
Des pôles – berceau de l’océan où se joue son avenir – aux écosystèmes marins profonds, deux spécialistes partagent leurs connaissances de l’océan : sur le terrain comme sur la scène internationale, leur engagement promeut une circulation entre avancées scientifiques, prise de décisions politiques et transmission au plus grand nombre pour que vive l’océan.
Avec
- Françoise Gaill, biologiste, océanographe, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat, co-fondatrice de l’IPOS (plateforme internationale pour un océan durable)
- Guillaume Massé, océanographe, chargé de recherche au CNRS, chef de la station marine de Concarneau (MNHN)
Modération d’Aurélie Luneau, historienne, professeur associée à Sciences Po Paris et productrice de l’émission « De cause à effets, le magazine de l’environnement » sur France Culture
Dans le cadre du cycle de conférence « Notre avenir, l’océan », la Bibliothèque publique d’information propose un rencontre autour de la protection des océans.
Le lundi 08 décembre 2025
de 18h00 à 19h30
gratuit Tout public.
Atrium de Lumière Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris
https://agenda.bpi.fr/evenement/les-avenirs-de-locean/ contact.communication@bpi.fr