Les Aventures de Balek en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Les Aventures de Balek en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Les Aventures de Balek en dédicace à la maison de la presseTout public

0 .

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Aventures de Balek in dedication at the Maison de la Presse

L’événement Les Aventures de Balek en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-01-28 par OT COEUR DE LORRAINE