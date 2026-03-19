Les aventures de Barbad, le musicien – Conte et musique de Perse Théâtre Mandapa Paris Dimanche 22 mars, 15h00 Payant

plein tarif 15 EUR

enfants 10 EUR

Notre histoire, qui se raconte en deux parties, retrace le voyage de Bârbad, le célèbre joueur de setâr, et de sa rencontre avec le roi de la Perse antique, Khosro Parviz.

Notre histoire, qui se raconte en deux parties, retrace le voyage de Bârbad, le célèbre joueur de setâr, et de sa rencontre avec le roi de la Perse antique, Khosro Parviz. Pour y arriver, ce grand musicien part dans un long voyage à travers l’Iran. Son voyage est une aventure musicale et culturelle, l’occasion pour lui de découvrir la variété musicale des régions qu’il traverse, ainsi que d’autres aspects culturels de ce grand pays.

Après avoir réussi à se faire embaucher parmi les musiciens de la cour, la place de Bârbad auprès du roi grandi autant que sa renommée. C’est Bârbad qui est chargé de jouer pour le roi aux différents moments de la journée, adaptant ses mélodies à l’état d’humeur du roi. Il introduit ainsi la coutume, encore d’actualité aujourd’hui, d’associer un mode musical à un moment, en fonction de la saison ou de l’heure de la journée. Aussi, le jour où la jument préférée du roi meurt, c’est Bârbad qui est chargé d’aller annoncer la nouvelle au roi, ce qu’il fait sans même prononcer un seul mot, uniquement grâce à son instrument, sa sensibilité et son génie musical.

Le conte est illustré par de nombreuses images qui seront soit projetées à l’aide d’un vidéoprojecteur, soit imprimées en grand format et dévoilées au fur et à mesure de l’histoire.

À travers ce spectacle, nous proposons une véritable invitation au voyage à travers la Perse antique et son héritage dans l’Iran d’aujourd’hui.

Yolaine Madani – Narration/ chant

Behkameh Izadpanah – Setar/ tombak/ dayereh

Pouya Khoshravesh – Kamantché/ Shah Kaman/ daf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T16:00:00.000+01:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/les-aventures-de-barbad-le-musicien-conte-et-musique-de-perse 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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