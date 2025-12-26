Les Aventures de Black Sparow à Niort, Niort
Les Aventures de Black Sparow à Niort, Niort samedi 14 février 2026.
Les Aventures de Black Sparow à Niort
43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Prêts à hisser la grand-voile vers l’aventure ? Le spectacle Les Aventures de Black Sparow vous emmène dans un monde où la piraterie, la magie et la bonne humeur se rencontrent pour créer un moment inoubliable à partager en famille. Conçu pour les enfants à partir de 3 ans, ce spectacle participatif est un savoureux mélange d’humour, de musique et d’énigmes qui plonge petits et grands dans une quête fascinante. Dès les premières minutes, vous serez happés par l’histoire captivante du capitaine Black Sparow et invités à embarquer dans une folle traversée pour aider ce pirate légendaire à briser une redoutable malédiction.
Lieu du spectacle La maison Boinot
Horaire 15h
Tarif 9.50€ .
43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Aventures de Black Sparow à Niort
L’événement Les Aventures de Black Sparow à Niort Niort a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Niort Marais Poitevin