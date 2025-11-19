LES AVENTURES DE BLACK SPAROW – LA MAISON BOINOT Niort

LES AVENTURES DE BLACK SPAROW Début : 2026-02-14 à 15:00. Tarif : – euros.

Prêts à hisser la grand-voile vers l’aventure ? Le spectacle « Les Aventures de Black Sparow » vous emmène dans un monde où la piraterie, la magie et la bonne humeur se rencontrent pour créer un moment inoubliable à partager en famille. Conçu pour les enfants à partir de 3 ans, ce spectacle participatif est un savoureux mélange d’humour, de musique et d’énigmes qui plonge petits et grands dans une quête fascinante.Dès les premières minutes, vous serez happés par l’histoire captivante du capitaine Black Sparow et invités à embarquer dans une folle traversée pour aider ce pirate légendaire à briser une redoutable malédiction.

LA MAISON BOINOT 41 BOULEVARD MAIN 79000 Niort 79