Les aventures de Black Sparow – Spectacle Jeune Public Salle Joséphine B. Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 – 11:45

Gratuit : non 10 € 10 € Entrée sur réservation sur https://thamani.fr/blacksparow/,Possibilité de réserver sur place En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Cap sur l’aventure avec « Les Aventures de Black Sparow », le spectacle jeune public Thamani Production qui fait vibrer petits et grands depuis la salle nantaise Joséphine B. Black Sparow est le légendaire capitaine du Normandie Volant, le navire le plus rapide des mers et des airs. Mais suite à un désaccord avec la redoutable sorcière Calypso, notre héros se retrouve maudit et envoyé sur terre. Pour redevenir le plus grand capitaine de tous les temps, il doit accomplir de périlleuses quêtes… et il va avoir besoin de renfort !C’est là que le public entre en scène. Dès les premières minutes, les enfants sont embarqués comme membres d’équipage : ils résolvent des énigmes, participent à des défis, dansent et rient aux éclats aux côtés d’un pirate aussi maladroit qu’attachant. Porté par le comédien-humoriste Nilson, ce personnage au grand cœur mêle folie, tendresse et énergie contagieuse. Un spectacle participatif et musical de 45 minutes, conçu pour les enfants dès 3 ans, qui ravit aussi bien les parents que les petits. Humour, contes, danse et bonne humeur : un moment inoubliable en famille, à ne pas manquer.

Salle Joséphine B. Centre-ville Nantes 44000

https://josephine-b.com/ https://thamani.fr/blacksparow/



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