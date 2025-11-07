LES AVENTURES DE CHUCK ET MORRIS Alençon

LES AVENTURES DE CHUCK ET MORRIS

Cour carrée de la dentelle Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-12-07 21:00:00

Date(s) :

2025-11-07

LES AVENTURES DE CHUCK ET MORRIS

Ciné-concert de chambre

Vendredi 7 novembre 2025 / Médiathèque Aveline [Alençon]

Le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon accueille la Cie CréatureS

pour un ciné-concert en 2 parties, entre nanars consacrés aux créatures animales mutantes,

fantastiques et improbables pour la 1re partie et loups garous, zombis, momies et vampires qui

hantent les histoires à faire peur pour la 2de.

Forme courte, cet ovni spectaculaire se déroule dans le décor d’une chambre de

deux adolescents attardés, fans de science fiction, de nanars et de chips, qui jouent

à écrire de nouvelles histoires en puisant dans une filmographie bigarrée.

Épisode 1 MUTACARPE 2000 [création 2024]

Dans ce premier épisode, Chuck et Morris, deux youtubers de la première heure,

se préparent à la mythique Biennale Internationale du Film de Tueurs, d’Ovnis et

de Ninjas le fameux B.I.F.T.O.N. À partir des films qu’ils adorent dévorer en

même temps que leurs chips à la moutarde, ils convoquent une ménagerie de

créatures mutantes, totalement insensibles à l’intelligence artificielle…

Épisode 2 OVER THE BLOOD, les trois sangs de la mort [création 2025]

Après avoir remporté un prix au B.I.F.T.O.N. avec Mutacarpe 2000, Chuck et

Morris passent à lavitesse supérieure. Pour leur nouveau ciné-concert de chambre, ils

répondent à un appel à projets autour de la fin de vie… et convoquent une horde de

morts-vivants loups-garous, zombies, momies et vampires s’invitent dans leur film

maison…

http://cie.creatures.free.fr/

▶ Pratique

Vendredi 7 novembre 2025

Médiathèque Aveline

Cour carrée de la Dentelle Alençon

à 19 h Mutacarpe 2000 dès 10 ans

à 20 h Over the blood dès 14 ans

Possibilité d’assister aux 2 représentations (attention à l’âge requis)

Gratuit sur réservation sur le site ou au 02 33 82 46 00

▶ Renseignements

Réseau des médiathèques de la CUA

Cour carrée de la Dentelle Alençon 02 33 82 46 00 .

Cour carrée de la dentelle Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

English : LES AVENTURES DE CHUCK ET MORRIS

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LES AVENTURES DE CHUCK ET MORRIS Alençon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT CUA ALENCON