Les aventures de Comtesse et la petite souris Maison du Comté Poligny

Les aventures de Comtesse et la petite souris

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17

Théâtre de marionnettes pour enfant Les aventures de Comtesse et la petite souris

Éveil à la dégustation comprise (accord Comté fruits…) visite non comprise.

Pour les enfants de 2 à 6 ans .

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : Les aventures de Comtesse et la petite souris

L’événement Les aventures de Comtesse et la petite souris Poligny a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)