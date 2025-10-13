Les aventures de Cubetto à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

Début : 2025-10-13

fin : 2025-11-29

2025-10-13

Du 13 octobre au 29 novembre 2025 : Les aventures de Cubetto À destination des enfants de 3

à 8 ans, cette valise cache un incroyable petit robot !

Différentes activités ludiques, pédagogiques et amusantes. Gratuit et ouvert à tous.

Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contact Tél. 05.53.90.67.90

mediatheque@larochechalais.fr .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

October 13 November 29, 2025: « The Adventures of Cubetto » For children aged 3

to 8 years, this suitcase hides an incredible little robot!

Various fun, educational and entertaining activities. Free and open to all.

13. Oktober bis 29. November 2025: « Die Abenteuer von Cubetto » Für Kinder von 3

bis 8 Jahren verbirgt sich in diesem Koffer ein unglaublicher kleiner Roboter!

Verschiedene spielerische, pädagogische und lustige Aktivitäten. Kostenlos und offen für alle.

Dal 13 ottobre al 29 novembre 2025: « Le avventure di Cubetto » Per bambini dai 3 agli 8 anni, questa valigia nasconde un incredibile robottino!

8 anni, questa valigia nasconde un incredibile robottino!

Una serie di attività divertenti ed educative. Gratuite e aperte a tutti.

Del 13 de octubre al 29 de noviembre de 2025: « Las aventuras de Cubetto » Para niños de 3

a 8 años, ¡esta maleta esconde un pequeño robot increíble!

Numerosas actividades lúdicas y pedagógicas. Gratuito y abierto a todos.

