 Les aventures de Cubetto  à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2025-10-13
fin : 2025-11-29
2025-10-13
Du 13 octobre au 29 novembre 2025 : Les aventures de Cubetto À destination des enfants de 3
à 8 ans, cette valise cache un incroyable petit robot !
Différentes activités ludiques, pédagogiques et amusantes. Gratuit et ouvert à tous.
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contact Tél. 05.53.90.67.90
mediatheque@larochechalais.fr .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
English : Les aventures de Cubetto à La Roche-Chalais
October 13 November 29, 2025: « The Adventures of Cubetto » For children aged 3
to 8 years, this suitcase hides an incredible little robot!
Various fun, educational and entertaining activities. Free and open to all.
German : Les aventures de Cubetto à La Roche-Chalais
13. Oktober bis 29. November 2025: « Die Abenteuer von Cubetto » Für Kinder von 3
bis 8 Jahren verbirgt sich in diesem Koffer ein unglaublicher kleiner Roboter!
Verschiedene spielerische, pädagogische und lustige Aktivitäten. Kostenlos und offen für alle.
Italiano :
Dal 13 ottobre al 29 novembre 2025: « Le avventure di Cubetto » Per bambini dai 3 agli 8 anni, questa valigia nasconde un incredibile robottino!
8 anni, questa valigia nasconde un incredibile robottino!
Una serie di attività divertenti ed educative. Gratuite e aperte a tutti.
Espanol : Les aventures de Cubetto à La Roche-Chalais
Del 13 de octubre al 29 de noviembre de 2025: « Las aventuras de Cubetto » Para niños de 3
a 8 años, ¡esta maleta esconde un pequeño robot increíble!
Numerosas actividades lúdicas y pedagógicas. Gratuito y abierto a todos.
