LES AVENTURES DE DICK WHITTINGTON Couffoulens

LES AVENTURES DE DICK WHITTINGTON

LES AVENTURES DE DICK WHITTINGTON Les Troubadours Britanniques de Limoux

Tout Public Durée 2h30 avec entracte

Venez découvrir notre pantomime britannique traditionnelle, pleine de rires, de chansons et de surprises !

Un spectacle haut en couleur, accessible et amusant pour petits et grands. En anglais, avec surtitres en français pour ne rien manquer de l’histoire.

Une aventure festive à ne pas manquer cet hiver !

Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55 theatredanslesvignes@orange.fr

English :

THE ADVENTURES OF DICK WHITTINGTON Les Troubadours Britanniques de Limoux

Open to all Duration: 2h30 with intermission

Come and discover our traditional British pantomime, full of laughter, song and surprises!

A colorful, accessible and entertaining show for young and old. In English, with French surtitles so you don’t miss a thing.

A festive adventure not to be missed this winter!

German :

DIE ABENTEUER DES DICK WHITTINGTON Les Troubadours Britanniques de Limoux

Alle Zuschauer Dauer: 2,30 Stunden mit Pause

Erleben Sie unsere traditionelle britische Pantomime, voller Lachen, Lieder und Überraschungen!

Eine farbenfrohe, zugängliche und unterhaltsame Show für Jung und Alt. In englischer Sprache, mit französischen Übertiteln, damit Sie nichts von der Geschichte verpassen.

Ein festliches Abenteuer, das Sie diesen Winter nicht verpassen sollten!

Italiano :

LE AVVENTURE DI DICK WHITTINGTON Les Troubadours Britanniques de Limoux

Aperto a tutti Durata: 2h30 con intervallo

Venite a scoprire la nostra tradizionale pantomima britannica, piena di risate, canzoni e sorprese!

Uno spettacolo colorato, accessibile e divertente per grandi e piccini. In inglese, con sottotitoli in francese per non perdere nulla della storia.

Un’avventura festiva da non perdere quest’inverno!

Espanol :

LAS AVENTURAS DE DICK WHITTINGTON Les Troubadours Britanniques de Limoux

Abierto a todos Duración: 2h30 con intermedio

Venga a descubrir nuestra tradicional pantomima británica, llena de risas, canciones y sorpresas

Un espectáculo colorido, accesible y divertido para grandes y pequeños. En inglés, con sobretítulos en francés para no perderse nada de la historia.

Una aventura festiva que no debe perderse este invierno

