LES AVENTURES DE DOCTEUR DINO ET VICTOR – ENSISHEIM – FOYER SAINT-MARTIN Ensisheim

LES AVENTURES DE DOCTEUR DINO ET VICTOR Début : 2026-01-02 à 16:30. Tarif : – euros.

Plongez dans un voyage préhistorique éblouissant avec le Dr. Dino et Victor, son vélociraptor de compagnie ! Découvrez les merveilles de notre planète, ses secrets ancestraux et les époques qui ont précédé notre ère, le tout dans une aventure épique qui émerveillera petits et grands ! Mais attention, le T-Rex rôde et il faudra être bien astucieux pour lui échapper…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ENSISHEIM – FOYER SAINT-MARTIN 1 RUE DE LA 9E DIC 68190 Ensisheim 68