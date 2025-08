Les aventures de Docteur Dino et Victor le Raptor Guebwiller

Les aventures de Docteur Dino et Victor le Raptor Guebwiller dimanche 12 octobre 2025.

Les aventures de Docteur Dino et Victor le Raptor

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Une aventure préhistorique drôle et palpitante pour petits et grands, avec le Dr. Dino et son fidèle raptor Victor… mais gare au T-Rex qui rôde !

Les aventures de Docteur Dino et Victor le Raptor

Plongez dans un voyage préhistorique éblouissant avec le Dr. Dino et Victor, son

vélociraptor de compagnie !

Découvrez les merveilles de notre planète, ses secrets ancestraux et les époques

qui ont précédé notre ère, le tout dans une aventure épique qui émerveillera

petits et grands !

Mais attention, le T-Rex rôde et il faudra être bien astucieux pour lui échapper… .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

English :

A funny, thrilling prehistoric adventure for young and old, with Dr. Dino and his faithful raptor Victor? but watch out for the T-Rex on the prowl!

German :

Ein lustiges und spannendes prähistorisches Abenteuer für Jung und Alt, mit Dr. Dino und seinem treuen Raptor Victor… aber Vorsicht vor dem T-Rex!

Italiano :

Un’avventura preistorica divertente ed emozionante per grandi e piccini, con il Dr. Dino e il suo fedele rapace Victor, ma attenzione al T-Rex in agguato!

Espanol :

Una divertida y emocionante aventura prehistórica para grandes y pequeños, con el Dr. Dino y su fiel rapaz Victor… ¡pero cuidado con el T-Rex al acecho!

L’événement Les aventures de Docteur Dino et Victor le Raptor Guebwiller a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller