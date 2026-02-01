Les Aventures de Docteur Dino et Victor le Raptor La Comédie de Metz Metz

Les Aventures de Docteur Dino et Victor le Raptor

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Plongez dans un voyage préhistorique éblouissant avec le Dr. Dino et Victor, son vélociraptor de compagnie ! Découvrez les merveilles de notre planète, ses secrets ancestraux et les époques qui ont précédé notre ère, le tout dans une aventure épique qui émerveillera petits et grands ! Mais attention, le T-Rex rôde et il faudra être bien astucieux pour lui échapper…

Enfants dès 3 ans.Enfants

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into a dazzling prehistoric journey with Dr. Dino and Victor, his pet velociraptor! Discover the wonders of our planet, its ancestral secrets and the epochs that preceded our era, all in an epic adventure that will amaze young and old alike! But beware: the T-Rex is on the prowl, and you’ll have to be clever to escape?

Ages 3 and up.

L’événement Les Aventures de Docteur Dino et Victor le Raptor Metz a été mis à jour le 2026-02-09 par AGENCE INSPIRE METZ