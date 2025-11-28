LES AVENTURES DE DOCTEUR DINO ET VICTOR – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

LES AVENTURES DE DOCTEUR DINO ET VICTOR Début : 2026-01-04 à 10:45. Tarif : – euros.

Plongez dans un voyage préhistorique éblouissant avec le Dr. Dino et Victor, son vélociraptor de compagnie ! Découvrez les merveilles de notre planète, ses secrets ancestraux et les époques qui ont précédé notre ère, le tout dans une aventure épique qui émerveillera petits et grands ! Mais attention, le T-Rex rôde et il faudra être bien astucieux pour lui échapper..

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67