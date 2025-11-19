LES AVENTURES DE HURLUBERT LE LUTIN – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

LES AVENTURES DE HURLUBERT LE LUTIN Début : 2025-12-27 à 15:00. Tarif : – euros.

Une bataille de boule de neige dans un théâtre ça te dit ? Les lutins sont malins ! Et aiment s’amuser en musique car un Un Lutin qui chante est un joyeux Lutin ! Malheureusement les lutins ont fait une petite bêtise… à trop utiliser du papier non recyclable ils ont créé un MAAAONSTRE ! Ils devront trouver une solution avant de pouvoir s’amuser à nouveau… En chanson évidement car Un Lutin qui chante est un Joyeux Lutin ! Un beau spectacle pour petits et grands où on apprend en s’amusant et en chantant tous ensemble. Les petits lutins comme les grands lutins ! Pour sûr vous aurez envie de revenir vous amuser avec Hurlubert ! Un spectacle chaleureusoscintillomerveilleux !Pour les enfants de 3 à 8 ans

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29