Les aventures de l’oeuf de cristal- spectacle de contes bruités MJC du Laù Pau

Les aventures de l’oeuf de cristal- spectacle de contes bruités

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Une échappée magique dans l’univers fantastique à travers des histoires d’oeufs extraordinaires enjouées à voix contée et bruitages musicaux

Spectacle vivant de contes originaux puisés aux confins du réel merveilleux adapté au public du jour amateurs, rêveurs, explorateurs, petits et grands curieux de tous âges

Cie i.e. P. & G. Ackin https://conteackin.fr .

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com

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English : Les aventures de l’oeuf de cristal- spectacle de contes bruités

L’événement Les aventures de l’oeuf de cristal- spectacle de contes bruités Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau