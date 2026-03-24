Les aventures de l’oeuf de cristal- spectacle de contes bruités MJC du Laù Pau
Les aventures de l’oeuf de cristal- spectacle de contes bruités MJC du Laù Pau mardi 14 avril 2026.
Les aventures de l’oeuf de cristal- spectacle de contes bruités
MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Une échappée magique dans l’univers fantastique à travers des histoires d’oeufs extraordinaires enjouées à voix contée et bruitages musicaux
Spectacle vivant de contes originaux puisés aux confins du réel merveilleux adapté au public du jour amateurs, rêveurs, explorateurs, petits et grands curieux de tous âges
Cie i.e. P. & G. Ackin https://conteackin.fr .
MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com
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L’événement Les aventures de l’oeuf de cristal- spectacle de contes bruités Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau