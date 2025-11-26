Les aventures de Miss Pivoine et du professeur Latrouille Au pays du Dragon Comédie de Limoges Limoges
Les aventures de Miss Pivoine et du professeur Latrouille Au pays du Dragon
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Miss Pivoine et Professeur Latrouille partent en Mission au Pays du Dragon. Ils doivent retrouver les lingots volés à la petite fille de l’empereur Hue. Pour cela ils vont partir à la recherche du serpent Lang. C’est lui le voleur. Ils vont faire plein de jolies découvertes instructives et rencontrer de drôles de personnages. Une tortue maline , un Bouddha marrant, un dragon cornichon et le serpent mechant qui va les mettre à l’épreuve. Heureusement , sont plus malins que lui. Non seulement ils vont récupérer les lingots d’or mais vont repartir avec une grande richesse La sagesse ! Du théâtre pour enfants drôle et instructif. .
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com
