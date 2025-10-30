LES AVENTURES DE PAPEI – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

LES AVENTURES DE PAPEI Début : 2025-10-30 à 10:30. Tarif : – euros.

Un conte musical original où l’interaction avec les enfants les embarque dans une intrigue parsemée de chansons.Au cours d’une de ses excursions, Papei l’aventurier se fait dérober son sac de bonbons par…un dinosaure ?!L’animal se serait introduit dans la tente du jeune homme et c’est son ombre qui effraierait tous les animaux qui voudraient s’en approcher. Comme tout le monde sait que les dinosaures ont disparu, Papeï prend son courage à deux mains et s’improvise détective pour résoudre, en musique avec l’aide des autres animaux et du public, cette curieuse énigme.Ce conte musical a pour optique pédagogique d’initier le jeune public à l’éveil musical en faisant découvrir le son de certains instruments de musique. Les mélodies des chansons sont construites en direct façon beatbox . Certains enfants sont invités à monter sur scène.

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77