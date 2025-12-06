Les aventures de Pinocchio Cie Coyote Minute Dolus-d’Oléron

Les aventures de Pinocchio Cie Coyote Minute

Salle des fêtes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Plongez dans l’univers magique du conte intemporel de Carlo Collodi, Pinocchio, revisité par la Cie Coyote Minute dans une création originale mêlant poésie, humour et émotions.

Salle des fêtes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

English : The adventures of Pinocchio Coyote Minute company

Immerse yourself in the magical world of Carlo Collodi?s timeless tale Pinocchio, revisited by Coyote Minute in an original creation combining poetry, humor and emotion.

German : Die Abenteuer von Pinocchio Cie Coyote Minute

Tauchen Sie ein in die magische Welt von Carlo Collodis zeitlosem Märchen Pinocchio, das von der Cie Coyote Minute in einer originellen Kreation neu interpretiert wird, die Poesie, Humor und Emotionen miteinander verbindet.

Italiano :

Immergetevi nel magico mondo dell’intramontabile Pinocchio di Carlo Collodi, rivisitato da Coyote Minute in una creazione originale che unisce poesia, umorismo ed emozione.

Espanol : Las aventuras de Pinocho Coyote Minute company

Sumérjase en el mundo mágico del cuento intemporal de Carlo Collodi, Pinocho, revisitado por Coyote Minute en una creación original que combina poesía, humor y emoción.

