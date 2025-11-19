LES AVENTURES DE PINOCCHIO – THEATRE BERNARD BLIER Pontarlier

LES AVENTURES DE PINOCCHIO Début : 2025-12-31 à 16:30. Tarif : – euros.

Bienvenue dans l’univers de Pinocchio. Suivez les aventures extraordinaires de ce pantin… Pas comme les autres.Nous sommes dans la boutique de Gepeto en Italie. Ce vieux menuisier décide de créer une marionnette pour tromper l’ennui et la solitude.Mais cette marionnette va vite s’avérer différentes des autres.Elle embarque Gepetto dans des aventures folles que le menuisier ne pouvait même pas imaginer.Le spectacle se promène entre marionnette, chanson et musique dans un univers féérique, drôle et touchant, qui émerveillera les petits, ravira les grands, et embraquera toute la famille dans un voyage inoubliable.

THEATRE BERNARD BLIER RUE DE LA HALLE 25300 Pontarlier 25