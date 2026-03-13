Les aventures de P’tite Argile Place Saint-Germain Auxerre

Les aventures de P’tite Argile

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-29 11:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Un jour quelque part dans la terre, vivait… un tout petit bout d’argile. Un peu timide, mais avec un rêve immense devenir une belle et grande céramique ! Une visite contée pour suivre son incroyable transformation, de la terre toute simple à l’objet fier et brillant exposé au musée. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

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English : Les aventures de P’tite Argile

L’événement Les aventures de P’tite Argile Auxerre a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)