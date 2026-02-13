Les Aventures de Robin des bois, Cameo Commanderie, Nancy
Les Aventures de Robin des bois, Cameo Commanderie, Nancy jeudi 19 février 2026.
Les Aventures de Robin des bois Jeudi 19 février, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T20:15:00+01:00 – 2026-02-19T21:56:00+01:00
Fin : 2026-02-19T20:15:00+01:00 – 2026-02-19T21:56:00+01:00
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=700OJ »}]
Ciné-club – Alors que le prince Jean, aidé de son bras droit, l’infâme Guy de Gisbourne, règne sur l’Angleterre, Robin de Loxley proclame sa fidélité à Richard Coeur de Lion, retenu prisonnier en A… Cameo Commanderie Les Aventures de Robin des bois