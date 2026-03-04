LES AVENTURES DE TIGOUYA, Département du Loiret,
LES AVENTURES DE TIGOUYA, Département du Loiret, jeudi 1 janvier 2032.
C’est l’histoire d’un margouillat vivant dans les montagnes de l’île de la Réunion et qui rêve de voir la mer. Ce conte musical est un éloge au voyage et à la découverte de l’île de la Réunion au travers des yeux d’un petit lézard en quête d’aventures. Il se base sur le conte en créole illustré de Teddy LAFARE-GANGAMA et de Yohann SCHEPACZ, éditions Epsilon Jeunesse.
Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret
Fayasso