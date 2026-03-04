LES AVENTURES DE TIGOUYA, Département du Loiret,

LES AVENTURES DE TIGOUYA Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

C’est l’histoire d’un margouillat vivant dans les montagnes de l’île de la Réunion et qui rêve de voir la mer. Ce conte musical est un éloge au voyage et à la découverte de l’île de la Réunion au travers des yeux d’un petit lézard en quête d’aventures. Il se base sur le conte en créole illustré de Teddy LAFARE-GANGAMA et de Yohann SCHEPACZ, éditions Epsilon Jeunesse.

